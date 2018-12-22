Forbes назвал миллиардера-неудачника 2018 года

https://racurs.ua/n116022-forbes-nazval-milliardera-neudachnika-2018-goda.html

Racurs.ua

Основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга журнал Forbes назвал главным миллиардером-неудачником 2018 года.

Причина этому — уменьшение состояния Цукерберга за последний год на 18,7 млрд долл. Еще в начале 2018 года Facebook оказался в центре международного скандала, это существенно отразилось на доходах Цукерберга.

Самым успешным миллиардером 2018 года назван основатель Amazon Джефф Безос, его состояние увеличилось на 27,9 млрд долл. В сентябре 2018 года капитализация Amazon превысила 1 трлн долл. Amazon — это вторая в истории компания из США, стоимость которой превысила триллион долларов. Ранее это удалось сделать только Apple.

Кроме Amazon Безосу принадлежит компания Blue Origin, она занимается космическим туризмом и планирует продавать билеты в космос уже в 2019 году.