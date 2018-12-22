Forbes назвав мільярдера-невдаху 2018 року

https://racurs.ua/ua/n116022-forbes-nazvav-milyardera-nevdahu-2018-roku.html

Racurs.ua

Засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга журнал Forbes назвав головним мільярдером-невдахою 2018 року.

Головна причина — зменшення стану Цукерберга за останній рік на 18,7 млрд дол. Ще на початку 2018 року Facebook виявився в центрі міжнародного скандалу, це істотно вплинуло на прибутки Цукерберга.

Найуспішнішим мільярдером 2018 року названо засновника Amazon Джефф Безоса, його статки збільшилися на 27,9 млрд дол. У вересні 2018 року капіталізація Amazon перевищила 1 трлн дол. Amazon — це друга в історії компанія зі США, вартість якої перевищила трильйон доларів. Раніше це вдалося зробити тільки Apple.

Крім Amazon Безосу належить компанія Blue Origin, вона займається космічним туризмом і планує продавати квитки в космос вже в 2019 році.