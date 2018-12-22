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Стрельба в Харькове из автомата

Стрельба в Харькове из автомата: полиция сообщила подробности (ФОТО)

22 дек 2018, 20:12
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В Харькове сегодня, 22 декабря, мужчина устроил стрельбу из автомата. Полиция ввела в действие план «Гром» для его задержания. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции.

Сообщение о стрельбе полицейские получили в 18.15. Очевидцы заявили, что стреляют на улице Волховской.

На место происшествия срочно прибыли правоохранители и спецподразделение КОРД. Установлено, что пьяный мужчина поссорился с родственниками, выбежал во двор своего частного дома и начал стрелять в воздух из автомата.

Стрельба в Харькове из автомата. Фото: НацполицияК счастью, никто не пострадал во время стрельбы. На требования правоохранителейнемедленно прекратить стрельбу мужчина не отреагировал и сделал еще один выстрел в воздух. Его задержали и доставили в полицейский участок.

Источник: Ракурс


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