В Вене неизвестные устроили стрельбу возле ресторана, есть погибший (ФОТО, ВИДЕО)

В столице Австрии произошла стрельба. Фото: flickr.com

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В центре столицы Австрии 21 декабря произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а еще один получил ранения. Об этом сообщает издание Kurier.

Вооруженный инцидент произошел около 13.30 на улице Bäckerstraße вблизи ресторана Figlmüller. Очевидцы сообщают, что слышали пять выстрелов. В результате стрельбы погиб один человек, еще один получил ранения.

На месте происшествия работает полиция, в воздухе кружит вертолет.

Один из очевидцев, который назвал себя литовским журналистом, утверждает, что снял инцидент на мобильный телефон. По его словам, один из нападавших выкрикивал на одном из славянских языков «Брат, брат».

Напомним, 11 декабря 29-летний террорист Шериф Шеккат устроил стрельбу в Страсбурге. Жертвами теракта стали четыре человека, еще 13 были ранены. Впоследствии полиция ликвидировала стрелка.