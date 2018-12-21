У Відні невідомі влаштували стрілянину поблизу ресторану, є загиблий (ФОТО, ВІДЕО)

В столиці Австрії сталася стрілянина. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

У центрі столиці Австрії 21 грудня сталася стрілянина, внаслідок якої одна особа загинула, а ще одна дістала поранення. Про це повідомляє видання Kurier.

Збройний інцидент стався близько 13.30 на вулиці Bäckerstraße поблизу ресторану Figlmüller. Очевидці повідомляють, що чули п’ять пострілів. Внаслідок стрілянини загинула одна людина, ще одна особа дістала поранення.

На місці події працює поліція, у повітрі кружляє гелікоптер.

Один із очевидців, який назвався литовським журналістом, стверджує, що зняв інцидент на мобільний телефон. За його словами, один з нападників гукав однією із слов’янських мов «Брат, брат».

Нагадаємо, 11 грудня 29-річний терорист Шеріф Шеккат влаштував стрілянину у Страсбурзі. Жертвами теракту стали четверо людей, ще 13 були поранені. Згодом поліція ліквідувала стрілка.