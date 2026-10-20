Незвична дорожня розмітка з’явилася на дорогах Німеччини та Австрії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216928-nezvychna-dorojnya-rozmitka-z-yavylasya-na-dorogah-ievropy-foto.html

Ракурс

Незвична дорожня розмітка з’явилася на вулицях кількох міст Німеччини та Австрії.

На окремі ділянки доріг в Дюссельдорфі, Берліні та Карлсруе, а також у низці австрійських міст, нанесли жовті крапки та яскраво-зелені кола. Місцева влада стверджує, що ця розмітка створена виключно для безпеки. Таким чином водіїв хочуть спонукати знизити швидкість і підвищити безпеку дорожнього руху. Про це повідомляє libertatea.ro.

Зазначається, що жовтий колір традиційно сприймається учасниками дорожнього руху як попередження, а завдяки різкому контрасту з темним асфальтом він стає дуже помітним. Через це водії знижують швидкість та й уважніше стежать за дорогою.

У деяких випадках нову кольорову розмітку почали поєднувати із дорожніми стовпчиками. Це дозволяє створити ілюзію, що дорога нібито є вужчою, ніж насправді.

Вже є перші результати нового проекту. Зокрема, в Австрії на одній із таких ділянок середня швидкість руху знизилася на 2−3 км/год.

Нагадаємо, 16 вересня Верховна Рада не підтримала законопроект № 15348, котрий передбачає запровадження нових штрафів за перевищення швидкості.

Джерело: libertatea. ro