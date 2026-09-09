Німеччина закликала українських чоловіків повертатися додому. Фото:

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Німеччина закликала українських чоловіків повертатися на Батьківщину.

Німеччина готова допомогти Україні ідентифікувати чоловіків призовного віку, які перебувають у ФРН. Ці чоловіки мають повернутися в Україну. Берлін має дані про них, зокрема інформацію про отримання соціальних виплат, реєстрацію і посвідки на проживання. Про це заявив німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

Також він наголосив, що Київ повинен купувати більше зброї у німецьких виробників, бо Німеччина є одним з найбільших донорів України.

Наразі ми не повністю задоволені обсягом замовлень, які отримуємо в Німеччині" — зазначив міністр.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що відтепер захист для біженців у ЄС не зможуть отримати військовозобовʼязані українці, які нелегально перетнули кордон.

Рада Європейського Союзу продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2028 року, але в захисті відмовлятимуть українським чоловікам, які потрапляють під мобілізацію й незаконно виїхали з України.

Українські чоловіки в при в’їзді в країни ЄС тепер повинні показати паспорт зі штампом про законний виїзд з України або документ, який підтверджує звільнення від військової служби чи її проходження.