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Два человека погибли в результате стрельбы в Закарпатье 15 октября, фото: Закарпатская областная прокуратура
Священник УПЦ МП задержан по подозрению в стрельбе на Закарпатье — двое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n216851-svyaschennik-upc-mp-zaderjan-po-podozreniu-v-strelbe-na-zakarpate-dvoe-pogibshih-foto.htmlРакурс
На Закарпатті у селищі Вишково Хустського району сталася стрілянина, внаслідок якої двоє людей загинули і ще трьох поранено.
Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури.
Зазначається, що повідомлення про стрілянину надійшло до правоохоронців близько 16.00.
За попередньою інформацією:
- чоловік йшов центральною вулицею селища та стріляв у перехожих;
- унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули — це 62 та 64-річні місцеві мешканці;
- ще троє потерпілих у лікарні, їм надається медична допомога.
Для розшуку та затримання озброєного чоловіка на території району було введено спеціальну операцію «Грім». Стрільця було оперативно затримано. Ним виявився 45-річний місцевий житель, священнослужитель УПЦ Московського патріархату. З ним проводяться невідкладні слідчі дії, — розповіли у прокуратурі.
За фактами умисного убивства двох осіб та замаху на вбивсто ще кількох осіб відкрите кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 і п .1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу.
Прес-служба поліції Закарпаття повідомляє, що затриманий — 45-річний місцевий житель.