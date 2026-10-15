Два человека погибли в результате стрельбы в Закарпатье 15 октября, фото: Закарпатская областная прокуратура

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На Закарпатті у селищі Вишково Хустського району сталася стрілянина, внаслідок якої двоє людей загинули і ще трьох поранено.

Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури.

Зазначається, що повідомлення про стрілянину надійшло до правоохоронців близько 16.00.

За попередньою інформацією:

чоловік йшов центральною вулицею селища та стріляв у перехожих;

унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули — це 62 та 64-річні місцеві мешканці;

ще троє потерпілих у лікарні, їм надається медична допомога.

Для розшуку та затримання озброєного чоловіка на території району було введено спеціальну операцію «Грім». Стрільця було оперативно затримано. Ним виявився 45-річний місцевий житель, священнослужитель УПЦ Московського патріархату. З ним проводяться невідкладні слідчі дії, — розповіли у прокуратурі.

За фактами умисного убивства двох осіб та замаху на вбивсто ще кількох осіб відкрите кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 і п .1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу.

Прес-служба поліції Закарпаття повідомляє, що затриманий — 45-річний місцевий житель.