Убийство трех человек на Закарпатье — полиция сообщила подозрение бывшему священнослужителю УПЦ МП (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216867-ubiystvo-treh-chelovek-na-zakarpate-policiya-soobschila-podozrenie-byvshemu-svyaschennoslujitelu.htmlРакурс
На Закарпатті колишньому священнослужителю УПЦ МП повідомлено про підозру у вбивстві трьох людей і замаху на вбивство ще двох.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Стрілянина сталася вчора, 15 жовтня, вдень у селищі Вишково Хустського району.
Унаслідок стрілянини загинули двоє чоловіків віком 62 та 64 роки. Згодом у лікарні померла 86-річна жінка. Ще двоє чоловіків віком 72 та 86 років із вогнепальними пораненнями перебувають у медичному закладі, — розповіли у поліції.
Поліцейські встановили, що до злочину причетний 45-річний місцевий житель, який був священнослужителем УПЦ МП. Місце перебування стрільця оперативно встановили, його затримали.
За попередніми даними:
- чоловік зі зброєю зайшов на подвір’я місцевого жителя та кілька разів вистрілив у господаря і його дружину. Після цього він вийшов на вулицю, де стріляв у перехожих;
- серед можливих мотивів злочину правоохоронці перевіряють версію щодо побутового конфлікту між підозрюваним та іншими жителями селища.
Невідкладні слідчі дії були проведені за місцем проживання затриманого, а також на території храму, де він служив:
- під час обшуків правоохоронці виявили під ліжком незареєстровану мисливську рушницю ІЖ-18;
- також було вилучено ще кілька одиниць незареєстрованої зброї та набої до неї. Походження вилучених предметів встановлюється;
- крім того, поліцейські виявили пакет із речовиною рослинного походження — за попередніми даними це марихуана. Речовину скерують на експертне дослідження.
Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У медичному закладі в нього відібрали зразки крові для перевірки на наявність алкоголю та інших речовин.
Йому повідомили про підозру за п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15, п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу — йдеться про умисне вбивство двох або більше осіб із хуліганських мотивів та замах на умисне вбивство двох або більше осіб із хуліганських мотивів.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Сторона обвинувачення наполягатиме на триманні його під вартою без права внесення застави, — зазначили у поліції.