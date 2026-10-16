Бывшего священника УПЦ МП подозревают в убийстве трех человек на Закарпатье, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n216867-ubiystvo-treh-chelovek-na-zakarpate-policiya-soobschila-podozrenie-byvshemu-svyaschennoslujitelu.html

Ракурс

На Закарпатті колишньому священнослужителю УПЦ МП повідомлено про підозру у вбивстві трьох людей і замаху на вбивство ще двох.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Стрілянина сталася вчора, 15 жовтня, вдень у селищі Вишково Хустського району.

Унаслідок стрілянини загинули двоє чоловіків віком 62 та 64 роки. Згодом у лікарні померла 86-річна жінка. Ще двоє чоловіків віком 72 та 86 років із вогнепальними пораненнями перебувають у медичному закладі, — розповіли у поліції.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 45-річний місцевий житель, який був священнослужителем УПЦ МП. Місце перебування стрільця оперативно встановили, його затримали.

За попередніми даними:

чоловік зі зброєю зайшов на подвір’я місцевого жителя та кілька разів вистрілив у господаря і його дружину. Після цього він вийшов на вулицю, де стріляв у перехожих;

серед можливих мотивів злочину правоохоронці перевіряють версію щодо побутового конфлікту між підозрюваним та іншими жителями селища.

Невідкладні слідчі дії були проведені за місцем проживання затриманого, а також на території храму, де він служив:

під час обшуків правоохоронці виявили під ліжком незареєстровану мисливську рушницю ІЖ-18;

також було вилучено ще кілька одиниць незареєстрованої зброї та набої до неї. Походження вилучених предметів встановлюється;

крім того, поліцейські виявили пакет із речовиною рослинного походження — за попередніми даними це марихуана. Речовину скерують на експертне дослідження.

Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У медичному закладі в нього відібрали зразки крові для перевірки на наявність алкоголю та інших речовин.

Йому повідомили про підозру за п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15, п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу — йдеться про умисне вбивство двох або більше осіб із хуліганських мотивів та замах на умисне вбивство двох або більше осіб із хуліганських мотивів.