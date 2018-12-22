Стрілянина в Харкові з автомата: поліція повідомила подробиці (ФОТО)

Стрілянина в Харкові з автомата

https://racurs.ua/ua/n116021-strilyanyna-v-harkovi-z-avtomata-policiya-povidomyla-podrobyci-foto.html

Racurs.ua

В Харкові сьогодні, 22 грудня, чоловік влаштував стрілянину з автомата. Поліція ввела в дію план «Грім» для його затримання. Про це повідомив прес-центр Нацполіції.

Повідомлення про стрілянину поліцейські отримали о 18.15. Очевидці заявили, що стріляють на вулиці Волховській.

На місце події терміново прибули правоохоронці та спецпідрозділ КОРД. Встановлено, що п’яний чоловік посварився із родичами, вибіг на подвір’я свого приватного будинку та почав стріляти у повітря з автомата.

На щастя, ніхто не постраждав під час стрілянини. На вимоги правоохоронців негайно припинити стрілянину чоловік не відреагував та зробив ще один постріл у повітря. Його затримали та доставили до поліцейського відділку.