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Российские самолеты-истребители перебросили в Крым
Российские самолеты-истребители перебросили в Крым — Reutershttps://racurs.ua/n116020-rossiyskie-samolety-istrebiteli-perebrosili-v-krym-reuters.htmlRacurs.ua
В Крым на аэродром «Бельбек», который находится в оккупированном Севастополе, сегодня, 22 декабря, перебросили более десяти российских истребителей Су-27 и Су-30.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на лицо, которое стало свидетелем этого события.
На сайте Министерства обороны России нет никакой информации о переброске истребителей в Севастополь. Местные крымские СМИ тоже не сообщают, что на полуостров с территории России перебросили военные самолеты.
Ранее сообщалось, что украинская армия пополнилась новыми истребителями, вертолетами и модернизированными беспилотниками. Президент Петр Порошенко лично передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружение и военную технику.