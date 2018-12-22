Российские самолеты-истребители перебросили в Крым

https://racurs.ua/n116020-rossiyskie-samolety-istrebiteli-perebrosili-v-krym-reuters.html

Racurs.ua

В Крым на аэродром «Бельбек», который находится в оккупированном Севастополе, сегодня, 22 декабря, перебросили более десяти российских истребителей Су-27 и Су-30.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на лицо, которое стало свидетелем этого события.

На сайте Министерства обороны России нет никакой информации о переброске истребителей в Севастополь. Местные крымские СМИ тоже не сообщают, что на полуостров с территории России перебросили военные самолеты.

Ранее сообщалось, что украинская армия пополнилась новыми истребителями, вертолетами и модернизированными беспилотниками. Президент Петр Порошенко лично передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружение и военную технику.