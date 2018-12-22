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Російські літаки-винищувачі перекинули до Криму

Російські літаки-винищувачі перекинули до Криму — Reuters

22 гру 2018, 19:35
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До Криму на аеродром «Бельбек», що в окупованому Севастополі, сьогодні, 22 грудня, перекинули більше десяти російських винищувачів Су-27 і Су-30.

Про це пише Reuters з посиланням на особу, що стала свідком цієї події.

На сайті Міністерства оборони Росії немає жодної інформації про перекидання винищувачів у Севастополь. Місцеві кримські ЗМІ теж не повідомляють, що на півострів із території Росії перекинули військові літаки.

Раніше повідомлялося, що українська армія поповнилася новітніми винищувачами, вертольотами та модернізованими безпілотниками. Президент Петро Порошенко особисто передав Збройним силам України (ЗСУ) озброєння та військову техніку.


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