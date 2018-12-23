Shutdown у США: Трамп не домовився із сенаторами й зустрічатиме Різдво у Вашингтоні

Дональд Трамп, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n116025-shutdown-u-ssha-tramp-ne-domovyvsya-iz-senatoramy-y-zustrichatyme-rizdvo-u-vashyngtoni.html

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Президент США Дональд Трамп скасував заплановану раніше поїздку до Флориди.

Таким чином, католицьке Різдво він зустрічатиме в столиці країни Вашингтоні. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс.

Зазначається, що Трамп планував поїхати зі своєю сім'єю до маєтку у Флориді, проте в п’ятницю вирішив залишитися у Вашингтоні, якщо не вдасться вирішити критичну ситуацію із бюджетом, котра призвела до «шатдауну» — часткової зупинки діяльності урядових установ.

Наразі не відомо, як довго він планує не покидати столиці країни.

Водночас є всі підстави вважати, що «шатдаун» затягнеться щонайменше на період святкування Різдва у США, оскільки Сенат не зміг домовитися щодо фінансування уряду з Трампом, який вимагає виділення більше коштів на будівництво прикордонної стіни. Лідер республіканців Сенату Мітч Макконнелл відправив сенаторів додому до четверга. Але він додав, що знову збере їх, якщо відповідна угода буде досягнута.

Наразі в США припинене фінансування близько чверті програм федерального уряду — включаючи департаменти внутрішньої безпеки, юстиції та сільського господарства.

Нагадаємо, «шатдаун» розпочався 22 грудня о 7.00 за київським часом.