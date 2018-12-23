Криза між президентом і Сенатом у США триває, фото — DW

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Призупинення роботи федерального уряду США може продовжитися і після 28 грудня та тривати до середини січня 2019 року.

Федеральні службовці отримають зарплату, яку вони заробили до 28 грудня, а от згодом можуть виникнути проблеми, заявив 23 грудня в ефірі телеканалу Fox News директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвені.

«Я не вважаю, що в майбутні два дні ситуація буде розвиватися швидко. Я вважаю вельми вірогідним те, що припинення вийде за рамки 28-го і триватиме до відкриття нової сесії Конгресу», — попередив він.

Уряд в будь-якому випадку призупинить роботу в неділю, а люди отримають чеки за зароблене. Наступний термін видачі зарплати настає 11 січня. Саме у цей період і можуть виникнути проблеми з зарплатою.

Наступне засідання верхньої палати відбудеться не раніше 27 грудня, тобто після Різдва.

Нагадаємо, що американські законодавці не зуміли прийняти бюджет на 2019 фінансовий рік, який в США почався ще 1 жовтня. Його необхідно було затвердити до кінця дня 21 грудня, але обидві палати Конгресу завершили свої засідання, так і не прийнявши жодної компромісною резолюції, що дозволила б тимчасово уникнути закриття федеральних відомств. Каменем спотикання став розмір асигнувань на будівництво горезвісної стіни на кордоні з Мексикою.

Без фінансування залишилася приблизно чверть уряду, зокрема Держдепартамент, Мінфін, Мінторг і Міністерство внутрішньої безпеки. Для інших держустанов Конгрес раніше встиг схвалити виділення коштів до кінця вересня 2019 року.

Непогодженим залишилося питання витрат у розмірі 5,7 млрд дол. на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Для ухвалення документів, які мають на увазі річне або короткострокове фінансування уряду, необхідно не менше 60 голосів законодавців, а Республіканська партія, яка підтримує ініціативу Трампа, має у верхній палаті Конгресу лише 51 голос.

Зрив домовленостей із сенаторами спричинив те, що президент Трамп зустрічатиме Різдво у Вашингтоні. Він скасував заплановану раніше поїздку до Флориди.