За перше в історії пограбування банку на Шпіцбергені затримали росіянина

Відділення банку, яке пограбував росіянин, фото — svalbardposten.no

https://racurs.ua/ua/n116044-za-pershe-v-istoriyi-pograbuvannya-banku-na-shpicbergeni-zatrymaly-rosiyanyna.html

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На норвезькому острові Шпіцберген у Північному Льодовитому океані сталося перше в його історії пограбування банку.

У скоєнні злочину підозрюють 29-річного росіянина, його затримали, повідомляє Svalbardposten.

Коли вранці 21 грудня озброєний рушницею чоловік зайшов до відділення Sparebank 1 Nord-Norge, там були тільки троє його співробітників.

Росіянин спрямував на них рушницю і банкіри віддали грабіжнику 70 тис. норвезьких крон (приблизно 8 тис. дол.).

Вже через 20 хвилин злочинця затримали.

Російського туриста, який на законних підставах отримав гвинтівку на Шпіцбергені, заарештували на чотири тижні і відправили до міста Тромсе, що на материковій частині Норвегії.

Мотиви вчинку росіянина невідомі.

Архіпелаг Шпіцберген — найпівнічніша частина Норвегії, він знаходиться за 1,2 тис. км від Північного полюса. Його розміри вдвічі перевищують Бельгію.

У 2016 році на архіпелазі мешкало трохи менше 3 тис. людей, з них 70% — норвежці, а 18,3% — росіяни й українці.

На Шпіцбергені діє безвізовий режим.

Улітку цього року «Ракурс» повідомляв, що на Шпіцбергені полярний ведмідь напав на групу туристів, яка подорожувала на круїзному лайнері. Тварина напала на туристів, коли вони висадилися з судна «Бремен». Мандрівників супроводжували двоє охоронців та один з них отримав поранення внаслідок нападу ведмедя. Другий охоронець застрелив дику тварину.