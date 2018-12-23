Український чемпіон Бондаренко на тренуванні перестрибнув власну дружину (ВІДЕО)

Легкоатлет Бондаренко, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n116043-ukrayinskyy-chempion-bondarenko-na-trenuvanni-perestrybnuv-vlasnu-drujynu-video.html

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Український легкоатлет Богдан Бондаренко перестрибнув власну дружину під час тренування.

Бондаренко оригінально готується у Туреччині до чемпіонату світу з легкої атлетики 2019 року, який відбудеться у Катарі. На одному з тренувань він перестрибнув власну дружину і подолав після цього ще й планку.

Відео стрибка Бондаренко виклав у своїх соцмережах й підписав таким коментарем: «Зріст моєї дружини 172 см. Кого ж потрібно поставити під планку, щоб стрибнути 2 м 40 см?».

29-річний Богдан Бондаренко — український легкоатлет, що спеціалізується на стрибках у висоту, бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року, чемпіон світу (2013), володар національного рекорду. Найкращий його результат 2,27 м у приміщенні та 2,42 м — на відкритому повітрі.

Богдан пропустив минулий сезон через травму і вирішив повністю присвятити себе підготовці до ЧС-2019.

Нагадаємо, що восени Рада IAAF ухвалила рішення використати існуючу систему відбору спортсменів на чемпіонат світу 2019 року у Катарі. Раніше IAAF планувала використати систему світового рейтингу, але під натиском легкоатлетів вирішила доопрацювати її, зробивши більш зрозумілою усім спортсменам. Наразі IAAF проводитиме відповідні консультації.