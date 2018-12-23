Украинский чемпион Бондаренко на тренировке перепрыгнул собственную жену (ВИДЕО)

Легкоатлет Бондаренко, фото — Википедия

https://racurs.ua/n116043-ukrainskiy-chempion-bondarenko-na-trenirovke-pereprygnul-sobstvennuu-jenu-video.html

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Украинский легкоатлет Богдан Бондаренко перепрыгнул собственную жену во время тренировки.

Бондаренко оригинально готовится в Турции к чемпионату мира по легкой атлетике 2019 года, который состоится в Катаре. На одной из тренировок он перепрыгнул собственную жену и преодолел после этого еще и планку.

Видео прыжка Бондаренко выложил в своих соцсетях и подписал таким комментарием: «Рост моей жены — 172 см. Кого же нужно поставить под планку, чтобы прыгнуть 2 м 40 см?».

29-летний Богдан Бондаренко — украинский легкоатлет, специализирующийся на прыжках в высоту, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира (2013), обладатель национального рекорда. Лучший его результат — 2,27 м в помещении и 2,42 м — на открытом воздухе.

Богдан пропустил прошлый сезон из-за травмы и решил полностью посвятить себя подготовке к ЧМ-2019.

Напомним, что осенью Совет IAAF принял решение использовать существующую систему отбора спортсменов на чемпионат мира 2019 в Катаре. Ранее IAAF планировала использовать систему мирового рейтинга, но под натиском легкоатлетов решила доработать ее, сделав более понятной всем спортсменам. Сейчас IAAF будет проводить соответствующие консультации.