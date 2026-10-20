Володимир Зеленський та партнери зробили заяви після переговорів в Осло. Фото:

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Президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Олександр Стубб вийшли із заявами після зустрічі в Осло.

У середу, 21 жовтня, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відправиться до Санкт-Петербурга. Там американський посадовець проведе зустріч з керівництвом РФ. Віткофф поділиться з росіянами ідеями і пропозиціями, які обговорювалися сьогодні на зустрічі й намагатиметься «прокласти шлях» до зустрічі лідерів. Про це заявив Стере під час прес-конференції, які Офіс президента України транслював в YouTube.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив з держсекретарем США Рубіо Starlink, ракети-перехоплювачі, розвіддані та інші чутливі питання. Він сподівається, що сторони зможуть розв’язати ці питання, і домовилися, що можуть знову зв’язатися протягом наступних 48 годин.

Зеленський також заявив, що Україна та США обговорили гарантії безпеки після завершення війни, зокрема можливість гарантій, подібних до п’ятої статті НАТО. Домовлено, що Віткофф передасть відповідний документ російській стороні.

Також український лідер подякував Сполученим Штатам за відновлення обміну розвідданими, зокрема раннього попередження про балістичні ракети.

У ході зустрічі з журналістами Стере наголосив, що Європа має бути залучена до переговорів, оскільки війна відбувається на європейському континенті. Загалом, за його словами, сьогодні сторони обговорювали питання, пов’язані з безпекою для України й план процвітання після війни. Також були підняті питання території та санкцій проти РФ.

У нас є чіткі ідеї щодо того, як досягти миру. І ми єдині з нашими європейськими партнерами в цих зусиллях, а також хочемо, щоб американці донесли ці ідеї до росіян. Одна з важливих ідей — це перехід до потенційної тристоронньої зустрічі лідерів для вирішення питань, які можуть вирішити лише лідери, — написав Зеленський після переговорів у Telegram.

Тим часом сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва подивиться, що запропонують спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. І наголосив, що Росія готова до економічних угод, але без політичних поступок.

Нагадаємо, 20 листопада в Осло відбулися переговори української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським та американською делегацією. Від США до Норвегії прибули спеціальні представники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна продовжує важкі переговори зі США задля завершення війни з Росією. І наголосив, що наразі важливо, щоб сторони реально оцінювали ситуацію.