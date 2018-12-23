За первое в истории ограбление банка на Шпицбергене задержали россиянина

Отделение банка, которое ограбил россиянин, фото — svalbardposten.no

https://racurs.ua/n116044-za-pervoe-v-istorii-ograblenie-banka-na-shpicbergene-zaderjali-rossiyanina.html

Racurs.ua

На норвежском острове Шпицберген в Северном Ледовитом океане произошло первое в его истории ограбление банка.

В совершении преступления подозревают 29-летнего россиянина, его задержали, сообщает Svalbardposten.

Когда утром 21 декабря вооружённый ружьем мужчина зашел в отделение Sparebank1 Nord-Norge, там были только трое его сотрудников.

Россиянин направил на них ружье и банкиры отдали грабителю 70 тыс. норвежских крон (примерно 8 тыс. долл.).

Уже через 20 минут преступника задержали.

Российского туриста, который на законных основаниях получил винтовку на Шпицбергене, арестовали на четыре недели и отправили в город Тромсе, что на материковой части Норвегии.

Мотивы поступка россиянина неизвестны.

Архипелаг Шпицберген — самая северная часть Норвегии, он находится в 1,2 тыс. км от Северного полюса. Его размеры вдвое превышают Бельгию.

В 2016 году на архипелаге проживало чуть менее 3 тыс. человек, из них 70% — норвежцы, а 18,3% — россияне и украинцы.

На Шпицбергене действует безвизовый режим.

Летом этого года «Ракурс» сообщал, что на Шпицбергене полярный медведь напал на группу туристов, которая путешествовала на круизном лайнере. Животное напало на туристов, когда они высадились с судна «Бремен». Путешественников сопровождали двое охранников и один из них получил ранения в результате нападения медведя. Второй охранник застрелил дикое животное.