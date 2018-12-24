«Не забывайте нас»: 19-летний военнопленный моряк написал письмо из московского СИЗО (ФОТО)

Самый молодой военнопленный моряк ВМС Украины Андрей Эйдер

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Racurs.ua

Самый молодой член экипажа катера «Бердянск» ВМС Украины 19-летний Андрей Эйдер, которого удерживают в московском СИЗО, написал письмо-ответ украинской журналистке UATV Таисии Турчин. Письмо журналистка опубликовала на своей Facebook-странице.

Парень рассказал о состоянии своего здоровья, а также условиях содержания. Эйдер просит украинцев не забывать о военнопленных моряках. Напомним, в ходе нападения российских кораблей украинец получил травмы ног.

«Условия… можно сказать нормальные. Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже. Раны заживают, могу ходить нормально, хромаю», — пишет Эйдер.

Вместе с тем, по его словам, по лестнице подниматься и спускаться ему пока сложно.

В своем письме военнопленный поблагодарил за письма и передачи, которые ему присылают. Эйдер также выразил надежду выйти на свободу до конца января.

«Мне кажется, что моей мечте не суждено осуществиться. Понятия не имею, насколько это все затянется, полгода, год… Эти допросы, встречи с разными людьми», — пишет парень.

По его словам, самое трудное — смотреть в окно и видеть вдали сотни машин и свободных людей.

Напомним, более 20-ти украинских моряков попали в плен 25 ноября этого года в результате нападения российских военнослужащих в акватории Керченского пролива на корабли ВМС Украины, которые направлялись в Азовское море.