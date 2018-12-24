Пассажирке поезда раздробило таз во время поездки: что случилось и как реагирует «Укрзализныця» (ФОТО)

Пассажирке поезда раздробило таз во время поездки / Фото: tribuna.pl.ua

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Одна из пассажирок поезда «Киев — Рахов» получила тяжелые травмы во время путешествия — на нее упала верхняя полка, на которой находилась другая пассажирка. В результате инцидента женщине раздробило таз и другие кости. Об этом сообщила в Facebook дочь пострадавшей Светлана Полякова.

«22 декабря в поезде 357К Киев — Рахов произошел несчастный случай с моей мамой, 58-летней Надеждой Поляковой, на которую ночью, когда она отдыхала, упала вторая полка вагона с отдыхавшей на ней женщиной», — написала Светлана Полякова.

Она добавила, что маму срочно доставили в Тернопольскую областную больницу, сделали МРТ и предварительно прооперировали (раздроблены пах и таз на куски).

В комментарии в Facebook директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Красноштан отметил, что полку после инцидента проверила комиссия, которая не обнаружила неисправностей.

«Полка, кронштейны, держатели были и остаются в исправном состоянии. Такое событие могло произойти из-за неосторожности пассажира, находившегося на полке (такие случаи очень редко, но случаются)», — добавил Красноштан.

В ответ дочь потерпевшей отметила, что пассажирка с верхней полки на момент инцидента спала.

Чиновник «Укрзализныци» написал, что организация уже начала необходимые процедуры для оформления страховых выплат пострадавшей.

Как пишет BBC News Украина со ссылкой на комментарий Светланы Поляковой, согласно акту, который подписал начальник поезда после инцидента, ее мама травмировалась не в результате падения на нее полки, а только «из-за падения соседки сверху».