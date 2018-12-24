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Ракурс
Масштабное ДТП в Индии / Фото: rg.ru

Масштабное ДТП в Индии при участии 50-ти автомобилей унесло жизни восьми человек (ФОТО)

24 дек 2018, 13:02
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Сегодня утром в штате Харьяна, Индия, произошла масштабная авария — на объездной дороге возле города Джаджар столкнулись несколько транспортных средств, а затем на этом участке дороги еще около 50 автомобилей, в том числе и школьный автобус, протаранили друг друга из-за очень плохой видимости.

Как сообщается, инцидент произошел на трассе Рохтак — Тевари близ Джаджара. Причиной ДТП считаются сложные погодные условия — плохая видимость и густой туман. Жертвами аварии стали восемь человек, еще 10-х пришлось госпитализировать, пишет NDTV.

Медики оценивают состояние пострадавших как критическое.

«Жертвы ДТП передвигались на внедорожнике из своего села в Наджафгарх на окраине Дели, но внезапно их автомобиль столкнулся с грузовиком», — информируют местные СМИ.

Это столкновение спровоцировало ряд других аварий на шоссе.

Фото: moneycontrol, ibtimes

Напомним, в китайском городе Вэньлин водитель сумела разбить суперкар Ferrari 458 Italia сразу после выезда из автосалона.


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