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Масштабна ДТП в Індії / Фото: rg.ru

Масштабна ДТП в Індії з 50-ма автомобілями забрала життя вісьмох осіб (ФОТО, ВІДЕО)

24 гру 2018, 13:02
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В індійському штаті Харьяна сталася масштабна ДТП за участі 50-ти автомобілів. Внаслідок туману та слабкої видимості низка машин протаранили одна одну

Сьогодні вранці в штаті Харьяна, Індія, сталася масштабна аварія — на об’їзній дорозі біля міста Джаджар зіштовхнулися кілька транспортних засобів, а потім на цій ділянці дороги ще близько 50-ти автомобілів, зокрема й шкільний автобус, через погану видимість протаранили один одного.

Як повідомляється, інцидент стався на трасі Рохтак — Теварі біля Джаджару. Причиною ДТП вважаються складні погодні умови — слабка видимість та густий туман. Жертвами аварії стали восьмеро осіб, ще 10-х довелося госпіталізувати, пише NDTV.

Медики оцінюють стан потерпілих як критичний.

«Жертви ДТП пересувалися на позашляховику зі свого села в Наджафгарх на околиці Делі, але раптово їхній автомобіль зіткнувся з вантажівкою», — інформують місцеві ЗМІ.

Це зіткнення спровокувало низку інших аварій на шосе.

Фото: moneycontrol, ibtimes

Нагадаємо, у китайському місті Веньлін водій зуміла розбити суперкар Ferrari 458 Italia відразу після виїзду з автосалону.


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