На Тайвані активісти допомогли сплатити штраф водію, який заснув за кермом та розтрощив три Ferrari (ФОТО)

Автомобіль «Ферарі». Фото: flickr.com

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На Тайвані активісти вирішили допомогти бідоласі, який заснувши за кермом розтрощив три авто марки Ferrari (Ферарі). Про це повідомляє BBC.

Лін Чін-Сян, який ночами працює у ресторані, повернувся додому о 3.00 ночі та побачив, що його матері зле. Він вирішив допомогти їй, оскільки та мала доставити замовлення у найближчий храм. Доставивши пакунок за місцем призначення, о 5.40 він повертався додому та через втому заснув за кермом. Відкривши очі, він зрозумів, що врізався у три автомобіля марки «Ферарі». Ніхто внаслідок ДТП не постраждав.

Поліція зобов’язала Чін-Сяна виплатити штраф у розмірі 12 млн тайваньських доларів (390 тис. дол.). Він заробляє 1 тис. 136 дол. в місяць, отож штраф довелося б виплачувати майже 28 років.

Про біду чоловіка дізналися активісти. Небайдужі люди оголосили акцію, щоб допомогти бідоласі. За кілька днів люди зробили більше 100 пожертвувань. Жертвували по-різному — хтось заплати 4 дол., а хтось не пожалів на добру справу й 6 тис. 500 дол. Загалом чоловікові зібрали 24 тис. дол.

Лін Чін-Сян заявив, що вдячний всім, хто пожертвував йому кошти. Водночас він упевнений, що зобов’язаний виплатити штраф.

Нагадаємо, у китайському місті Веньлін жінка зуміла розбити суперкар Ferrari 458 Italia відразу після виїзду з автосалону. При цьому новоспечена водій «Ферарі» зіткнулася ще з двома машинами, що призвело до масштабної аварії.