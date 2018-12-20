Верховна Рада підтримала продовження земельного мораторію на рік

Землі сільськогосподарського призначення. Фото: Первый запорожский

https://racurs.ua/ua/n115939-verhovna-rada-pidtrymala-prodovjennya-zemelnogo-moratoriu-na-odyn-rik.html

Racurs.ua

Верховна Рада 20 грудня продовжила мораторій на продаж землі на рік. Про це йдеться на сайті парламенту.

Проект закону № 9355−5 підтримав 231 парламентар.

Зазначається, що документ продовжує дію мораторію на купівлю-продаж та відчуження іншими способами земельних ділянок сільськогосподарського призначення та на внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств «до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року».

Депутати також доручили Кабміну до 1 березня 2019 року розробити і внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, соціологічне опитування щодо права громадян України вільно розпоряджатися землею, проведене Київським міжнародним інститутом соціології показало, що мораторій на продаж землі не підтримують 66,3% українців.