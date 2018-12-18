Продаж землі: соцопитування показало, чи підтримують українці мораторій (ІНФОГРАФІКА)

Соцопитування показало ставлення українців до мораторію на продаж землі. Фото: khorivagroteh.in.ua

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Мораторій на продаж землі не підтримують 66,3% українців. Про це свідчить соціологічне опитування щодо права громадян України вільно розпоряджатися землею, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Переважна більшість опитаних респондентів вважає, що громадянин України, який володіє землею (земельним паєм), повинен мати право вільно розпоряджатися нею, у тому числі мати право продати. Водночас 17,1% опитаних відповіли, що право розпоряджатися землею громадянин України мати не повинен. 16,6% респондентів не змогли відповісти на це питання.

Опитування проводилось у 110 населених пунктах України серед громадян віком від 18 років.

Цікавим є той факт, що проведене Центром Разумкова соцопитування показало зовсім протилежні результати. Позитивну відповідь на питання щодо підтримки мораторію на продаж землі дали 72% респондентів. А лише 13% опитаних заперечно відповіли на це запитання.

Як зазначили в інституті соціології, думки населення щодо питання права продажу землі не є кристалізованими. У більшості випадків населення піддається впливу різних маніпулятивних тверджень, що зумовлює високу чутливість до формулювання запитання в соцопитуваннях.

Нагадаємо, раніше сьогодні Верховна Рада взялася за питання мораторію на продаж сільськогосподарських земель. У парламенті зареєстровано 15 альтернативних законопроектів, кожен із яких передбачає різні терміни подовження цього мораторію.