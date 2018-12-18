Продажа земли: соцопрос показал, поддерживают ли украинцы мораторий (ИНФОГРАФИКА)

Соцопрос показал отношение украинцев к мораторию на продажу земли. Фото: khorivagroteh.in.ua

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Мораторий на продажу земли не поддерживают 66,3% украинцев. Об этом свидетельствует социологический опрос о праве граждан Украины свободно распоряжаться землей, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Подавляющее большинство респондентов считает, что гражданин Украины, владеющий землей (земельным паем), должен иметь право свободно распоряжаться ею, в том числе иметь право продать. В то же время 17,1% опрошенных ответили, что граждане Украине не должны иметь право распоряжаться землей. 16,6% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился в 110-ти населенных пунктах Украины среди граждан в возрасте от 18-ти лет.

Примечательно, что проведенный Центром Разумкова соцопрос показал совершенно противоположные результаты. Положительный ответ на вопрос о поддержке моратория на продажу земли дали 72% респондентов. А 13% опрошенных отрицательно ответили на этот вопрос.

Как отметили в институте социологии, мнение населения по вопросу права продажи земли не является кристаллизованным. В большинстве случаев население подвергается воздействию различных манипулятивных утверждений, что обуславливает высокую чувствительность к формулировке вопросов в соцопросах.

Напомним, ранее сегодня Верховная Рада взялась за вопрос моратория на продажу сельскохозяйственных земель. В парламенте зарегистрировали 15 альтернативных законопроектов, каждый из которых предусматривает различные сроки продления этого моратория.