Мораторий на продажу земли и вопросы нацбезопасности: что рассмотрит Верховная Рада перед каникулами (ТРАНСЛЯЦИЯ)

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https://racurs.ua/n115775-moratoriy-na-prodaju-zemli-i-voprosy-nacbezopasnosti-chto-rassmotrit-verhovnaya-rada-pered.html

Racurs.ua

Верховная Рада сегодня рассмотрит блок вопросов национальной безопасности, законопроект об адвокатуре и адвокатской деятельности, а также определится, включать ли в повестку дня сессии ряд законопроектов о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Одним из первых нардепы рассмотрят проект закона об уголовной ответственности за надругательство над могилами участников АТО и ООС и штрафы за ношение формы военнослужащих людьми, которые не имеют на это право (предлагается таких лиц штрафовать на 2250−3400 грн), сообщает пресс-служба украинского парламента.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во вторник сообщил, что на утреннем пленарном заседании зарегистрировалось 350 депутатов.

Напомним, в понедельник в ходе согласительного совета Парубий выразил надежду, что парламентарии смогут рассмотреть законопроекты о продлении моратория на продажу земель в четверг, 20 декабря.

Кроме этого, сегодня Рада может повысить в 16 раз штрафы за нарушение безопасности на дороге, в частности, за игнорирование ремней безопасности и мотошлемов (законопроект № 8492 будет проходить второе чтение).

Также на повторное рассмотрение парламента с предложениями президента внесен закон «О частной детективной (розыскной) деятельности» (№ 3726), который ранее Петр Порошенко ветировал.

Отдельными блоками парламент сегодня планирует переименовать ряд населенных пунктов Ивано-Франковской, Черкасской, Киевской и Харьковской областей.