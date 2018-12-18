Убийства журналистов в 2018 году: «Репортеры без границ» назвали количество жертв

«Репортеры без границ» назвали количество убитых в 2018 году журналистов. Фото: Газета 2000

https://racurs.ua/n115774-ubiystva-jurnalistov-v-2018-godu-reportery-bez-granic-nazvali-kolichestvo-jertv.html

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В 2018 году по всему миру преступные группировки убили 12 журналистов. Причина убийств — их профессиональная деятельность. Об этом сегодня сообщили «Репортеры без границ», обнародовав официальный отчет.

В организации отметили, что у журналистов сейчас только два варианта: либо молчать о преступности, или же рисковать жизнью. За два последних года жертвами преступных группировок стали более 30 работников СМИ.

В 2018 году четырех журналистов убили в Мексике. В этой стране полиция и судебная система редко наказывает тех, кто угрожает представителям СМИ. Кроме этого, убийства журналистов в этой стране почти никогда не расследуют.

Журналисты, освещающие организованную преступность, часто оказываются перед лицом насилия и репрессий. Правительства всех стран должны сделать все возможное, чтобы защитить представителей СМИ. Об этом заявил генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар.

Недавно турецкие СМИ обнародовали содержание аудиозаписей, вероятно сделанных в консульстве в день убийства журналиста Джамала Хашогги.