Мораторій на продаж землі та питання нацбезпеки: що розгляне Верховна Рада перед канікулами (ТРАНСЛЯЦІЯ)

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https://racurs.ua/ua/n115775-moratoriy-na-prodaj-zemli-ta-pytannya-nacbezpeky-scho-rozglyane-verhovna-rada-pered-kanikulamy.html

Racurs.ua

Верховна Рада сьогодні розгляне блок питань національної безпеки, законопроект про адвокатуру та адвокатську діяльність, а також визначиться, чи включати до порядку денного сесії низку законопроектів щодо продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Одним із перших нардепи розглянуть проект закону про кримінальну відповідальність за наругу над могилами учасників АТО і ООС і штрафи за носіння форми військовослужбовців людьми, які не мають на це право (пропонується таких осіб штрафувати на 2250−3400 грн), інформує прес-служба українського парламенту.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій у вівторок повідомив, що на ранковому пленарному засіданні зареєструвалося 350 депутатів.

Нагадаємо, у понеділок під час погоджувальної ради Парубій висловив сподівання, що парламентарі зможуть розглянути законопроекти щодо продовження мораторію на продаж земель у четвер, 20 грудня.

Окрім цього, сьогодні Рада може підвищити у 16 разів штрафи за порушення безпеки на дорозі, зокрема, за ігнорування ременів безпеки та мотошоломів (законопроект № 8492 проходитиме друге читання).

Також на повторний розгляд парламенту з пропозиціями президента внесено закон «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (№ 3726), який раніше Петро Порошенко ветував. Окремими блоками парламент сьогодні планує перейменувати низку населених пунктів Івано-Франківської, Черкаської, Київської та Харківської областей.