Рада у заключний пленарний тиждень року визначиться із продовженням мораторію на продаж землі

Наразі мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення діє до 1 січня 2019 року

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Racurs.ua

Верховна Рада у четвер може розглянути питання продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, повідомив 17 грудня спікер парламенту Андрій Парубій під час погоджувальної ради.

Спочатку у вівторок депутати мають намір включити це питання у порядок денний Ради. У середу законопроекти розгляне профільний комітет парламенту, а рішення депутати ухвалюватимуть у четвер, 20 грудня.

«У четвер розглянемо усі питання, які стосуються мораторію на землю, одним блоком», — сказав Парубій.

Цей тиждень є заключним пленарним у роботі парламенту в 2018 році, адже з 24 до 29 грудня депутати працюватимуть у комісіях, комітетах і фракціях.

Торік у грудні Рада подовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року.

На початку грудня цього року різні політичні сили внесли у парламент п’ять законопроектів про продовження мораторію на продаж землі. Один з них (№ 9355−3) пропонує продовжити мораторій до проведення Всеукраїнського референдуму, на якому українцям запропонують вирішити це питання.

На початку листопада Велика палата Конституційного суду відмовилася розглядати подання 69 нардепів про скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.