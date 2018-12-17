Рада в последнюю пленарную неделю года определится с продлением моратория на продажу земли

Сейчас мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует до 1 января 2019 года

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Верховная Рада в четверг может рассмотреть вопрос продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, сообщил 17 декабря спикер парламента Андрей Парубий во время согласительного совета.

Сначала во вторник депутаты намерены включить этот вопрос в повестку дня Рады. В среду законопроекты рассмотрит профильный комитет парламента, а решение депутаты будут принимать в четверг, 20 декабря.

«В четверг рассмотрим все вопросы, касающиеся моратория на землю, одним блоком», — сказал Парубий.

Эта неделя является заключительной пленарной в работе парламента в 2018 году, ведь с 24 до 29 декабря депутаты будут работать в комиссиях, комитетах и ​​фракциях.

В декабре прошлого года Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

В начале декабря этого года разные политические силы внесли в парламент пять законопроектов о продлении моратория на продажу земли. Один из них (№ 9355−3) предлагает продлить мораторий до проведения Всеукраинского референдума, на котором украинцам предложат решить этот вопрос.

В начале ноября Большая палата Конституционного суда отказалась рассматривать представление 69 нардепов об отмене моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.