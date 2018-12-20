Верховная Рада поддержала продление земельного моратория на год

Земли сельскохозяйственного назначения. Фото: Первый запорожский

https://racurs.ua/n115939-verhovnaya-rada-podderjala-prodlenie-zemelnogo-moratoriya-na-odin-god.html

Racurs.ua

Верховная Рада 20 декабря продлила мораторий на продажу земли на год. Об этом говорится на сайте парламента.

Проект закона № 9355−5 поддержал 231 парламентарий.

Отмечается, что документ продлевает действие моратория на куплю-продажу и отчуждение другими способами земельных участков сельскохозяйственного назначения и на внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ «до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года».

Депутаты также поручили Кабмину до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, социологический опрос касательно права граждан Украины свободно распоряжаться землей, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что мораторий на продажу земли не поддерживают 66,3% украинцев.