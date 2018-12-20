Самый необычный в мире лимузин: американские инженеры поставили самолет бизнес-класса на автомобильное шасси (ВИДЕО, ФОТО)

Limo-Jet, фото: facebook.com/LimousineJet

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Racurs.ua

В интернете появилось видео с самым необычным в мире лимузином под названием Limo-Jet.

Сооружение этого удивительного 13-метрового автомобиля заняло у расположенной в Техасе компании Jetsetter 12 лет. Он создан на базе настоящего самолёта Learjet, в котором реактивные двигатели заменили восьмицилиндровым мотором Vortec производства General Motors, сообщает издание «Популярная механика».

То есть, фактически, это поставленный на автомобильное шасси самолет бизнес-класса.

Конструкторы постарались полностью сохранить «авиационный» дизайн Limo-Jet, в том числе оперение и гондолы реактивных двигателей, в которых теперь расположена соответствующая декоративная подсветка.

Внутри Limo-Jet расположено все, что можно ожидать от лимузина — телевизоры, холодильники с напитками, кожаные диваны, мощная аудиосистема и т. д.

Разработка этого необычного лимузина началась в 2006 году, впервые он был

представлен в августе этого года на KnowledgeFest в Далласе.

Отмечается, что этот, теперь уже автомобиль, допущен к передвижению по дорогам общего пользования.

Напомним, в прошлом году в США продемонстрировали вертолет будущего.