Найбільш незвичайний у світі лімузин: американські інженери поставили літак бізнес-класу на автомобільне шасі (ВІДЕО, ФОТО)

Limo-Jet, фото: facebook.com/LimousineJet

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Racurs.ua

В інтернеті з’явилося відео з найбільш незвичайним у світі лімузином під назвою Limo-Jet.

Спорудження цього дивовижного 13-метрового автомобіля забрало в розташованої в Техасі компанії Jetsetter 12 років. Він створений на базі справжнього літака Learjet, в якому реактивні двигуни замінили восьмициліндровим мотором Vortec виробництва General Motors, повідомляє видання «Популярна механіка».

Тобто, фактично, це поставлений на автомобільне шасі літак бізнес-класу.

Конструктори постаралися повністю зберегти «авіаційний» дизайн Limo-Jet, зокрема оперення та гондоли реактивних двигунів, в яких тепер розташоване відповідне декоративне підсвічування.

Усередині Limo-Jet є все, що можна очікувати від лімузина — телевізори, холодильники з напоями, шкіряні дивани, потужна аудіосистема тощо.

Розробка цього незвичайного лімузина почалася в 2006 році, вперше він був

представлений у серпні цього року на KnowledgeFest у Далласі.

Відзначається, що цей, тепер уже автомобіль, допущений до пересування по дорогах загального користування.

Нагадаємо, торік у США продемонстрували вертоліт майбутнього.