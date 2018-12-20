Смертельная авария в Харькове: эксперты установили скорость автомобиля Зайцевой

Судебное заседание по делу харьковского ДТП. Фото: Объектив

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На момент аварии в Харькове внедорожник, за рулем которого находилась Елена Зайцева, двигался со скоростью 106 км/час. Такие результаты экспертизы 20 декабря обнародовал адвокат обвиняемого в совершении смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова Сергей Перепелица, сообщает харьковское издание «Объектив».

Отмечается, что над новой экспертизой работали три эксперта из Днепра.

Адвокат потерпевших в ДТП Лариса Матвеева на собственной странице в Facebook написала, что спросила у эксперта Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Н. С. Бокариуса, смогли ли они оценить скорость автомобиля Зайцевой. Специалист ответила, что «никаких кадров из видеозаписей, которые можно было бы использовать для установки скорости автомобиля „Лексус“, нет».

По ходатайству защиты Дронова суд приобщил к материалам уголовного производства заключение экспертов из Днепра.

Суд объявил перерыв до 8 января.

Напомним, 19 декабря Киевский районный суд Харькова на 60 суток продлил меры пресечения для обвиняемых по делу о прошлогоднем резонансном ДТП на улице Сумской в Харькове. Таким образом Елена Зайцева и Геннадий Дронов останутся за решеткой еще минимум до 15 февраля 2019 года.

Кровавое ДТП в Харькове на улице Сумской, жертвами которого стали шесть человек, а еще пять были травмированы, произошло вечером 18 октября 2017 года. Тогда Lexus, за рулем которого была Зайцева, столкнулся с Volkswagen под управлением Дронова. В результате столкновения автомобиль Зайцевой выбросило на тротуар с пешеходами.