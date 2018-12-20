Фигурант «российского досье» Трампа проиграл суд против издания BuzzFeed

«Российское досье» Трампа было опубликовано в январе 2017 года, фото: theintercept.com

https://racurs.ua/n115936-figurant-rossiyskogo-dose-trampa-proigral-sud-protiv-izdaniya-buzzfeed.html

Racurs.ua

Российский бизнесмен Алексей Губарев в среду проиграл длительный судебный процесс против издания BuzzFeed.

Губарев требовал опровергнуть один из пунктов опубликованного BuzzFeed еще в начале 2017 года досье о компромате на новоизбранного тогда президента США Дональда Трампа, сообщает издание CNN.

В публикации BuzzFeed говорилось, что Губарев якобы был завербован российскими спецслужбами для осуществления хакерской атаки на почтовые сервера Демократической партии США в 2016 году, во время президентской предвыборной кампании.

В решении суда говорится, что в этом случаи издание защищено от обвинений в клевете, поскольку до публикации досье госслужащие США приняли меры для его проверки, в частности, говорили о нем с Трампом и не сложившим еще президентские полномочия Бараком Обамой.

«Пресса выступает в роли агента общественности, который собирает и компилирует доступную информацию. Пресса также предоставляет общественности информацию, необходимую ему для осуществления контроля за властью, и информацию, которая касается общественного благополучия», — отметила судья окружного суда США в Майами Урсула Унгаро.

Это дело было одним из самых серьезных судебных вызовов BuzzFeed после публикации «российского досье».

В отношении издания были поданы еще несколько судебных исков, однако это дело — единственное, продвинувшееся к стадии судебного разбирательства, несмотря на то, что BuzzFeed убрала информацию о Губареве.

Юрист Губарева Валь Гурвиц заявил, что его команда будет оспаривать решение судьи о прекращении дела.

«Когда мы начали это дело, мы знали, что это будет марафон, а не спринт», — сказал он.

Напомним, в феврале Трамп позволил обнародовать досье о нарушениях ФБР в ходе расследования его связей с Россией.