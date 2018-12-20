Фігурант «російського досьє" Трампа програв суд проти видання BuzzFeed

«Російське досьє» Трампа було опубліковане в січні 2017 року, фото: theintercept.com

https://racurs.ua/ua/n115936-figurant-rosiyskogo-dosie-trampa-prograv-sud-proty-vydannya-buzzfeed.html

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Російський бізнесмен Олексій Губарєв в середу програв тривалий судовий процес проти видання BuzzFeed.

Губарєв вимагав спростувати один із пунктів опублікованого BuzzFeed ще на початку 2017 року досьє про компромат на новообраного тоді президента США Дональда Трампа, повідомляє видання CNN.

У публікації BuzzFeed говорилося, що Губарєв нібито був завербований російськими спецслужбами для здійснення хакерської атаки на поштові сервери Демократичної партії США в 2016 році, під час президентської передвиборної кампанії.

У рішенні суду йдеться, що в цьому випадки видання захищене від звинувачень у наклепі, оскільки до публікації досьє держслужбовці США вжили заходів для його перевірки, зокрема, говорили про нього з Трампом і Бараком Обамою, який ще не склав тоді президентські повноваження.

«Преса виступає в ролі агента громадськості, який збирає та компілює доступну інформацію. Преса також надає громадськості інформацію, необхідну йому для здійснення контролю за владою, та інформацію, яка стосується суспільного благополуччя», — зазначила суддя окружного суду США в Майамі Урсула Унгаро.

Ця справа була одним із найбільш серйозних судових викликів для BuzzFeed після публікації «російського досьє".

Щодо видання було подано ще кілька судові позовів, проте ця справа — єдина, яка просунулася до стадії судового розгляду, попри те, що BuzzFeed прибрало інформацію про Губарєва.

Юрист Губарєва Валь Гурвіц, заявив, що його команда буде оскаржувати рішення судді про закриття справи.

«Коли ми почали цю справу, ми знали, що це буде марафон, а не спринт», — сказав він.

Нагадаємо, в лютому Трамп дозволив оприлюднити досьє про порушення ФБР під час розслідування його зв’язків із Росією.