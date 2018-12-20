Головні новини за 20 грудня: перейменування Московського патріархату, грип в Україні та російські танки біля українського кордону

Рада підтримала перейменування УПЦ МП. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n115935-golovni-novyny-za-20-grudnya-pereymenuvannya-moskovskogo-patriarhatu-gryp-v-ukrayini-ta-rosiyski.html

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У четвер, 20 грудня, Верховна Рада внесла зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться на території країни-агресора. Таким чином парламент зобов’язав вказати УПЦ Московського патріархату приналежність до Росії.

Цього ж дня спікер парламенту Андрій Парубій підписав ухвалені зміни.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що попри те, що епідемії грипу в Україні поки немає, в дев’яти регіонах країни перевищено епідемічні пороги. Найбільша кількість людей хворіє на грип у Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Одеській областях.

Президент України Петро Порошенко заявив про загрозу ймовірного вторгнення Росії в Україну. Президент повідомив, що до україно-російського кордону Збройні сили РФ стягнули танки, які розміщують на відстані 18 км від кордону з Україною. Глава української держави наголосив, що українська лінія оборони максимально укріплена, а ЗСУ можуть в разі необхідності дати відсіч.