Главные новости за 20 декабря: переименование Московского патриархата, грипп в Украине и российские танки возле украинской границы

Рада поддержала переименование УПЦ МП. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n115935-glavnye-novosti-za-20-dekabrya-pereimenovanie-moskovskogo-patriarhata-gripp-v-ukraine.html

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В четверг, 20 декабря, Верховная Рада внесла изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях» касательно названия религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории страны-агрессора. Таким образом парламент обязал указать УПЦ Московского патриархата принадлежность к России.

В этот же день спикер парламента Андрей Парубий подписал принятые изменения.

В Министерстве здравоохранения заявили, что несмотря на то, что эпидемии гриппа в Украине пока нет, в девяти регионах страны превышены эпидемические пороги. Наибольшее количество людей болеет гриппом в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областях.

Президент Украины Петр Порошенко заявил об угрозе вероятного вторжения России в Украину. Президент сообщил, что к украинско-российской границе Вооруженные силы РФ стянули танки. Бронетехнику размещают на расстоянии 18 км от границы с Украиной. Глава украинского государства подчеркнул, что украинская линия обороны максимально укреплена, а ВСУ могут в случае необходимости дать отпор.