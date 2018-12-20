Полномасштабное вторжение России в Украину: Порошенко назвал признаки провокации на границе

Порошенко о полномасштабном вторжении России в Украину. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/n115918-polnomasshtabnoe-vtorjenie-rossii-v-ukrainu-poroshenko-nazval-priznaki-provokacii-na-granice.html

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Россия размещает танки на расстоянии 18 км от границы с Украиной. Об этом свидетельствуют данные космической разведки, сообщил в своем Twitter президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что численность российских танков с середины сентября 2018 года выросла с 92 до 250 машин. Порошенко также подчеркнул, что украинская линия обороны максимально укреплена.

«Наши воины в любой момент готовы дать ответ на провокационные действия агрессора», — утверждает президент.

Сегодня, 20 декабря, во время встречи с воинами 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выполняют боевые задания в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, Порошенко заявил, что Украина расценивает наращивание российского вооружения на границе как предпосылку для полномасштабного вторжения.

Также он отметил, что по предложению руководства ВСУ утвердил режим и план неотложных мер по обеспечению военного положения в отдельных областях Украины.

Напомним, что Порошенко рассказал о количестве российских войск, способных ударить по Украине.