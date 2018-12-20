Грипп в Украине: эпидпорог превышен в девяти областях (ИНФОГРАФИКА)

Грипп в Украине: эпидпорог превышен в 9 областях. Фото: vintera.com.ua

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Racurs.ua

Эпидемии гриппа в Украине еще нет, но в девяти регионах страны превышен эпидемический порог. Больше всего людей болеет в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областях. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

За прошедшую неделю гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 213 тыс. человек. Таким образом, показатель заболеваемости гриппом составляет 553 человека на 100 тыс. населения, что на 6,7% превышает эпидемический порог по Украине. Более половины заболевших ОРВИ — это дети до 17 лет.

Что касается жертв, то из-за гриппа типа, А (Н3N2) и коронавируса умерли два человека из группы риска.

В Минздраве украинцам рекомендуют пройти вакцинацию для получения защиты от гриппа и тяжелых осложнений.

Как сообщалось ранее, в конце ноября Минздрав впервые зафиксировал циркуляцию вирусов гриппа. Однако на тот момент заболеваемость была ниже эпидемического порога на 17,5%.