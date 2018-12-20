Грип в Україні: епідемпоріг перевищено у дев’яти областях (ІНФОГРАФІКА)

Грип в Україні: епідемпоріг перевищено у 9 областях. Фото: vintera.com.ua

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Епідемії грипу в Україні ще не має, але у дев’яти регіонах країни перевищено епідемічні пороги. Найбільша кількість людей хворіє у Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Одеській областях. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Минулого тижня на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли понад 213 тис. людей. Таким чином, показник захворюваності на грип становить 553 людини на 100 тис. населення, що на 6,7% перевищує епідемічний поріг по Україні. Більше половини хворих на ГРВІ — це діти віком до 17 років.

Щодо жертв, то внаслідок грипу типу, А (Н3N2) і коронавірусу померли двоє осіб із групи ризику.

У МОЗ українцям рекомендують пройти вакцинацію для отримання захисту від грипу та тяжких ускладнень.

Як повідомлялось раніше, наприкінці листопада МОЗ вперше зафіксував циркуляцію вірусів грипу. Проте на той момент захворюваність була нижчою за епідемічний поріг на 17,5%.