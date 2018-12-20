Смертельна аварія в Харкові: експерти встановили швидкість автомобіля Зайцевої

Судове засідання у справі харківського ДТП. Фото: Объектив

https://racurs.ua/ua/n115937-smertelna-avariya-v-harkovi-eksperty-vstanovyly-shvydkist-avtomobilya-zaycevoyi.html

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На момент аварії в Харкові позашляховик, за кермом якого перебувала Олена Зайцева, рухався зі швидкістю 106 км/год. Такі результати експертизи 20 грудня оприлюднив адвокат обвинуваченого у скоєнні смертельного ДТП в Харкові Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, повідомляє харківське видання «Объектив».

Зазначається, що над новою експертизою працювали троє експертів із Дніпра.

Натомість, адвокат потерпілих в ДТП Лариса Матвєєва на власній сторінці у Facebook написала, що запитала в експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Н. С. Бокаріуса, чи змогли вони оцінити швидкість автомобіля Зайцевої. Фахівець відповіла, що «жодних кадрів з відеозаписів, які б можна було використовувати для встановлення швидкості автомобілю «Лексус», немає".

За клопотанням захисту Дронова суд долучив до матеріалів кримінального провадження висновок експертів із Дніпра.

Суд оголосив перерву до 8 січня.

Нагадаємо, 19 грудня Київський районний суд Харкова на 60 діб продовжив запобіжні заходи для обвинувачених у справі про торішню резонансну ДТП на вулиці Сумській у Харкові. Таким чином Олена Зайцева та Геннадій Дронов залишаться за ґратами ще щонайменше до 15 лютого 2019 року.

Криваве ДТП у Харкові на вулиці Сумській, жертвами якого стали шестеро осіб, а ще п’ятеро були травмовані, сталося ввечері 18 жовтня 2017 року. Тоді Lexus, за кермом якого була Зайцева, зіткнувся з Volkswagen під керуванням Дронова. Внаслідок зіткнення автівку Зайцевої викинуло на тротуар з пішоходами.