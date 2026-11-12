Сі Цзіньпін заявив про неминуче возз'єднання Тайваню з Китаєм. Фото:

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Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив про неминуче «об'єднання» Тайваню з Китаєм.

Пекін прагне мирного об'єднання за принципом «одна країна — дві системи» та готовий говорити з Тайванем на основі принципу «одного Китаю». Зупинити це возз'єднання не вдасться, бо це історична місія Комуністичної партії Китаю. Про це Сі заявив у Пекіні під час виступу до 160-річчя від дня народження революціонера Сунь Ятсена, передає Reuters.

Китайський лідер закликав жителів обох берегів Тайванської протоки протидіяти прихильникам незалежності острова. При цьому глава КНР нічого не сказав про застосування сили проти Тайваню.

Зазначається, що тайванське Міністерство оборони повідомило про 29 китайських військових літаків (зокрема винищувачі J-16) і дрони, які разом із кораблями патрулювали біля острова.

Влада Тайваню заявила, що ці заяви Пекіна вже звичні для них. І наголосила, що майбутнє острова можуть вирішувати лише його жителі.

Нагадаємо, південнокорейське видання Financial News інформувало, що 18−19 листопада у китайському місті місті Шеньчжень відбудеться саміт президента США Дональда Трампа, китайського лідера Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Головною темою буде завершення російсько-української війни.

Джерело: Reuters