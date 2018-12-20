На Тайване активисты помогли оплатить штраф водителю, который уснул за рулем и разбил три Ferrari (ФОТО)

Автомобиль «Ферари». Фото: flickr.com

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На Тайване активисты решили помочь бедняге, который уснув за рулем разбил три авто марки Ferrari (Феррари). Об этом сообщает BBC.

Лин Чин-Сян, который по ночам работает в ресторане, вернулся домой в 3.00 ночи и увидел, что его матери плохо. Он решил помочь ей, поскольку та должна была доставить заказ в ближайший храм. Доставив пакет по месту назначения, в 5.40 он возвращался домой и из-за усталости уснул за рулем. Открыв глаза, он понял, что врезался в три автомобиля марки «Феррари». Никто в результате ДТП не пострадал.

Полиция обязала Чин-Сяна выплатить штраф в размере 12 млн тайваньских долларов (390 тыс. долл.). Он зарабатывает 1 тыс. 136 долл. в месяц, поэтому штраф пришлось бы выплачивать почти 28 лет.

О беде мужчины узнали активисты. Неравнодушные люди объявили акцию, чтобы помочь бедняге. За несколько дней люди сделали более 100 пожертвований. Жертвовали по-разному — кто-то заплати 4 долл., а кто-то не пожалел на доброе дело и 6 тыс. 500 долл. Всего мужчине собрали 24 тыс. дол.

Лин Чин-Сян заявил, что благодарен всем, кто пожертвовал ему деньги. В то же время он уверен, что обязан выплатить штраф.

Напомним, в китайском городе Вэньлин женщина сумела разбить суперкар Ferrari 458 Italia сразу после выезда из автосалона. При этом новоиспеченная водитель «Феррари» столкнулась еще с двумя машинами, что привело к масштабной аварии.