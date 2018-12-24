Верховна Рада: стали відомі прізвища депутатів-прогульників грудня

Верховна Рада відпочиває / Фото: bigmir)net

https://racurs.ua/ua/n116059-verhovna-rada-staly-vidomi-prizvyscha-deputativ-progulnykiv-grudnya.html

Racurs.ua

У грудні під час пленарних засідань Верховної Ради 252 народні депутати пропустили 50% голосувань з невідомих причин. Про це у Facebook сьогодні повідомляє Комітет виборців України.

«61 нардеп пропустив понад 90% голосувань. 17 політиків не проголосували жодного разу за місяць», — йдеться у повідомленні КВУ.

Лідерами серед нардепів, які мають нульові показники голосувань у ВР, стали Євген Мураєв, Семен Семенченко, Денис Омельянович, Микола Фролов, Юрій Солода, Гліб Загорій, Роман Зварич, Петро Сабашука, Ігор Шкіря, Віталій Чепинога, Дмитро Ярош. Також не голосували цього місяця нардепи-втікачі Євген Бакулін, Сергій Клюєв, Олександр Онищенко та Надія Савченко, яка перебуває під вартою.

Двоє депутатів Ради, серед яких В’ячеслав Константіновський та Андрій Журжій, не голосували, оскільки заявили про складання депутатських повноважень.

Найвищі показники голосувань у Раді у Віктора Пинзеника (100% голосувань), Михайла Бондаря (99%) та Івана Спориша (99%).

Нагадаємо, загалом у грудні відбулося 12 пленарних засідань, на яких було проведено 335 голосувань.

Також нагадаємо, громадський рух «Чесно» оприлюднив імена найбільш завзятих кнопкодавів 2018 року.