Верховная Рада: названы депутаты-прогульщики декабря

Верховная Рада отдыхает / Фото: bigmir) net

https://racurs.ua/n116059-verhovnaya-rada-nazvany-deputaty-progulschiki-dekabrya.html

Racurs.ua

В декабре в ходе пленарных заседаний Верховной Рады 252 народных депутата пропустили 50% голосований по неизвестным причинам. Об этом в Facebook сегодня сообщает Комитет избирателей Украины.

«61 нардеп пропустил свыше 90% голосований. 17 политиков не проголосовали ни разу за месяц», — говорится в сообщении КИУ.

Лидерами среди нардепов с нулевыми показателями голосований в ВР, стали Евгений Мураев, Семен Семенченко, Денис Омельянович, Николай Фролов, Юрий Солода, Глеб Загорий, Роман Зварыч, Петр Сабашука, Игорь Шкиря, Виталий Чепинога, Дмитрий Ярош. Также не голосовали в этом месяце нардепы-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев, Александр Онищенко и Надежда Савченко, которая находится под стражей.

Двое депутатов Рады, в том числе Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, не голосовали, поскольку заявили о сложении депутатских полномочий.

Самые высокие показатели голосований в Раде у Виктора Пинзеника (100% голосований), Михаила Бондаря (99%) и Ивана Спорыша (99%).

Напомним, всего в декабре состоялось 12 пленарных заседаний, на которых было проведено 335 голосований.

Также напомним, общественное движение «Честно» обнародовало имена самых активных кнопкодавов 2018 года.