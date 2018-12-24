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Ракурс
Фото: Цунами в Индонезии

Украинцы не пострадали в результате цунами в Индонезии — МИД

24 дек 2018, 11:58
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В результате цунами в Индонезии украинцы не пострадали. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

«Согласно предварительной информации, украинцев нет в числе погибших и пострадавших от цунами в Индонезии», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, в ночь на воскресенье, 23 декабря, на индонезийском побережье Зондского пролива в результате извержения вулкана Кракатау и сильного подводного оползня произошло цунами. Высота волн превышала 6 м. От стихии пострадали прибрежные территории островов Ява и Суматра, где 11,7 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома. В зоне стихийного бедствия повреждены 69 отелей, 611 домов, 60 магазинов и 420 лодок.

В результате цунами погиб, по предварительной информации, 281 человек.

Источник: Ракурс


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