Фото: Цунамі в Індонезії

https://racurs.ua/ua/n116058-ukrayinciv-nemaie-sered-zagyblyh-ta-poterpilyh-vnaslidok-cunami-v-indoneziyi-mzs.html

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Внаслідок цунамі в Індонезії українці не постраждали. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у Twitter.

«За попередньою інформацією, українців немає серед загиблих і постраждалих від цунамі в Індонезії», — зазначив представник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 23 грудня, на індонезійському узбережжі Зондської протоки внаслідок виверження вулкану Кракатау і сильного підводного зсуву сталося цунамі. Висота хвиль перевищувала 6 м. Від стихії постраждали прибережні території островів Ява та Суматра, де 11,7 тис. мешканців змушені були покинути власні домівки. У зоні стихійного лиха пошкоджено 69 готелів, 611 будинків, 60 магазинів та 420 човнів.

Внаслідок цунамі загинула, за попередньою інформацією, 281 особа.